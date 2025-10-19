La morte del padre di Cucchi in trincea nel nome del figlio

Mai visto una famiglia così colpita dall’ingiustizia di Stato nutrire una tale fiducia nella giustizia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La morte del padre di Cucchi, in trincea nel nome del figlio

Leggi anche questi approfondimenti

Padre Castrillo, a 70 anni dalla morte il suo esempio rivive tra Foggia e San Marco Argentano Segui il link per approfondire: https://www.avveniredicalabria.it/padre-castrillo-a-70-anni-dalla-morte-il-suo-esempio-rivive-tra-foggia-e-san-marco-argentano/ - facebook.com Vai su Facebook

È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano: "Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio" - Sui social il ricordo commosso di Fabio Anselmo, storico legale della famiglia ... Come scrive rainews.it

Giovanni Cucchi morto a 77 anni: il padre di Stefano e Ilaria era malato da tempo - A confermare la notizia del decesso l'avvocato Fabio Anselmo. Lo riporta ilsecoloxix.it

Morto il padre di Stefano e Ilaria Cucchi, avvocato Anselmo: «Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio» - Il legale pubblica la lettera che Stefano Cucchi scrisse al padre Giovanni due anni prima di morire e che l’uomo lesse in tribunale durante uno dei processi per la morte di suo figlio ... lasicilia.it scrive