La moglie incazzata di Donati attacca la Samp | Avete preferito chi conta i milioni a chi ha fame

La donna ha condiviso sui social un messaggio durissimo, ne ha per tutta la dirigenza del club blucerchiato: "Gli avete fatto prendere tutta la m*rda che avete sparso in questi ultimi anni. Ma il karma esiste". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Donati e l'esonero dalla Samp, la moglie sbotta: "Lasciato solo, vittima di giochi sporchi" - Sfogo fluviale di Luana di Bella, moglie di Massimo Donati, esonerato dalla Sampdoria dopo un difficile inizio di campionato. Come scrive tuttobari.com

