La mistica di Assisi condivise con Francesco la rivoluzionaria rinuncia ai beni terreni Con non poche difficoltà
M a quanto si parla di Francesco d’Assisi. Non solo per i due libri che gli hanno dedicato Aldo Cazzullo ( Francesco, il primo italiano ) e Alessandro Barbero ( San Francesco ), usciti in contemporanea in vista degli 800 anni dalla morte (nel 2026), ma anche perché il celebre santo è uno dei più amati e popolari. Primo via libera per San Francesco festa nazionale X Leggi anche › Monastero di Santa Chiara a Milano: in mostra gli affreschi restaurati E quando si parla di lui non si può far a meno di ricordare lei, Chiara. Chi ha in mente le sequenze luminose di Fratello Sole, sorella Luna di Zeffirelli fatica a prendere atto che la dolce santa, raffigurata sempre biondissima e bellissima, era, come san Francesco, una mistica, ed è oltremodo difficile raccontare una mistica agli uomini e alle donne del ventunesimo secolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
