La mia disabilità non mi definisce mi insegna a non avere paura | Ellie Goldstein è la prima concorrente con sindrome di down a Ballando con le Stelle UK

Quando è salita per la prima volta sul palco di “Strictly Come Dancing”, il format della BBC che ha ispirato “Ballando con le Stelle”, la modella e attrice Ellie Goldstein è entrata dritta nella storia. È, infatti, la prima concorrente con sindrome di down a partecipare alla trasmissione. “La mia disabilità è parte di me, non definisce le mie abilità, i miei sogni o il mio potenziale. Mi ha insegnato a essere me stessa, a non arrendermi e a non avere paura ”, ha dichiarato la 23enne britannica in alcuni video sui suoi profili social. La sua partecipazione al programma, come hanno riferito alla BBC gli organizzatori di un gruppo di danza del Kent per persone con disabilità, “è davvero importante” perché la Goldestein “sta portando un’ottima rappresentanza a livello nazionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

