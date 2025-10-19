Era bella, nobile, suonava il piano in maniera esemplare, conversava con disinvoltura in tre lingue straniere. Le cronache del tempo dicono che fu una delle prime donne in Sicilia ad avere l’ardire di indossare i pantaloni. Affascinante, colta e determinata, Beatrice Mastrogiovanni Tasca di Cutò, la madre dell’autore del Gattopardo Giuseppe Tomasi di Lampedusa, morì nel 1946 all’indomani della fine della guerra a Palermo. Ci era tornata dopo i bombardamenti che avevano massacrato la sua città e non era più principessa perché solo un mese prima il referendum del 2 giugno aveva scelto la Repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La mia Beatrice, risoluta e creativa"