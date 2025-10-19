Celebrare una figura che ha fatto la storia della Mens Sana come coach Carlo Recalcati, vincitore del primo scudetto biancoverde, ma soprattutto battere l’Olimpia Legnaia per riscattare il ko di Borgomanero. Alle 18 la formazione di coach Federico Vecchi (nella foto) torna quindi al PalaEstra, sperando di dare una gioia ai tifosi e di vedere esordire in gare ufficiali il play Perin, ai box ormai da un mese. "E’ una partita importante perché vogliamo riscattare l’ultimo risultato fatto – dice il tecnico emiliano – e di giocare davanti ai nostri tifosi che sono il nostro valore aggiunto e ci danno la carica in più per affrontare ogni gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Mens Sana celebra Recalcati e sfida Legnaia. Vecchi: "Voglio durezza e solidità difensiva"