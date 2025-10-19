La matrioska russa nella mano cinese I tre scenari di Radchenko

Sin dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, l’occidente ha chiesto alla Cina di esercitare pressioni su Vladimir Putin affinché ponesse fine alla guerra. Vi è la percezione che se Pechino decidesse di usare il pugno di ferro, Putin sarebbe costretto a porre fine alla sua “operazione militare speciale”. Secondo questa logica, se la Cina limitasse i propri scambi commerciali con la Russia, quest’ultima crollerebbe. La Russia dipende fortemente dal mercato cinese, anche per quanto riguarda le tecnologie essenziali a duplice uso. Inoltre, Putin riempie le sue casse vendendo petrolio e gas alla Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La matrioska russa nella mano cinese. I tre scenari di Radchenko

