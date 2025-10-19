Amministratori "dormienti" che si svegliano "solo quando incontro Anas per fare il punto sulle opere di questo territorio". Nicola Marcello non fa sconti al Pd. "E’ surreale sbalorditivo che il dibattito su due opere fondamentali, nuova Ss16 e Marecchiese, si ravvivi solo dopo che, a mie spese, svolgo un approfondimento a Roma". Per altro sulla Marecchiese "il governo Meloni grazie all’ ex viceministro al Mit onorevole Bignami, è riuscito a far entrare all’interno del ‘Vigente contratto di programma’ licenziato dall’attuale esecutivo e stipulato tra Ministero ed Anas, l’intervento Ss 258 Marecchiese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Marecchiese si può fare: "Critiche? Il Pd si svegli"