La Marecchiese si può fare | Critiche? Il Pd si svegli

Ilrestodelcarlino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amministratori "dormienti" che si svegliano "solo quando incontro Anas per fare il punto sulle opere di questo territorio". Nicola Marcello non fa sconti al Pd. "E’ surreale sbalorditivo che il dibattito su due opere fondamentali, nuova Ss16 e Marecchiese, si ravvivi solo dopo che, a mie spese, svolgo un approfondimento a Roma". Per altro sulla Marecchiese "il governo Meloni grazie all’ ex viceministro al Mit onorevole Bignami, è riuscito a far entrare all’interno del ‘Vigente contratto di programma’ licenziato dall’attuale esecutivo e stipulato tra Ministero ed Anas, l’intervento Ss 258 Marecchiese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la marecchiese si pu242 fare critiche il pd si svegli

© Ilrestodelcarlino.it - La Marecchiese si può fare: "Critiche? Il Pd si svegli"

Contenuti che potrebbero interessarti

marecchiese pu242 fare criticheLa Marecchiese si può fare: "Critiche? Il Pd si svegli" - Marcello, Fdi, mette sul tavolo i progetti licenziati dal ministero "Amministratori dormienti accusano Anas. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Marecchiese Pu242 Fare Critiche