La mamma di Rune è distrutta invia un drammatico messaggio | È terribile Holger sta piangendo

Aneke Rune, madre di Holger Rune, ha confermato il grave infortunio del tennista: rottura del tendine d'Achille, starà fuori parecchi mesi. Il drammatico messaggio inviato ai media danesi: "È terribile, Holger sta piangendo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

