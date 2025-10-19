La magia di Quattrozampeinfiera a Torino | Natale sostenibilità e divertimento per i Pet Lovers

Le prime atmosfere natalizie a Torino si illuminano per gli amanti degli animali: sabato 22 e domenica 23 novembre 2025, Lingotto Fiere ospiterà la Quattrozampeinfiera – Christmas Edition. L'evento promette due giorni di festa, formazione e sensibilizzazione, unendo la magia del Natale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altre letture consigliate

Il meraviglioso Red Carpet di sabato 04/10/25, a QuattroZampeinFiera! Vai su Facebook

La magia di Quattrozampeinfiera a Torino: Natale, sostenibilità e divertimento per i Pet Lovers - Le prime atmosfere natalizie a Torino si illuminano per gli amanti degli animali: sabato 22 e domenica 23 novembre 2025, Lingotto Fiere ospiterà la Quattrozampeinfiera – Christmas Edition. torinotoday.it scrive

La magia dei mercatini di Natale in giro per l'Europa - (di Ida Bini) Profumi, luci, prelibatezze gastronomiche, addobbi e musica natalizia: andare alla scoperta dei mercatini più belli e tradizionali d'Europa è anche l'occasione di visitare città e borghi ... Secondo ansa.it