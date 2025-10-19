La magia del foliage nei boschi dell' Alta Valdarda

La rinnovata magia del foliage che per pochi giorni ridipinge i boschi dell'Alta Valdarda che, con la varietà di faggi, castani e querce, regala tavolozze di colori mozzafiato, soprattutto sul monte Santa Franca tra Farini e Morfasso. Tutti gli scatti sono di Gian Francesco Tiramani . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

