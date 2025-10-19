La Maceratese a Notaresco | Faremo valere le nostre idee
La Maceratese farà visita al Notaresco e l’attaccante esterno Mattia Gagliardi ha in testa solo la sua squadra, a prescindere dalle condizioni del terreno di gioco che non permette di esprimere il gioco palla a terra. "In settimana – ha detto il giocatore Gagliardi, arrivato durante la stagione dall’Ascoli – ci siamo allenati come le altre volte, seguiamo le indicazioni del tecnico e pensiamo al bene della Maceratese e non dei singoli". I biancorossi sono chiamati a dare una conferma a quanto fatto vedere sette giorni fa contro L’Aquila, ma soprattutto a muovere la classifica. Non sarà facile perché dall’altra parte c’è un avversario che viaggia nelle zone alte della graduatoria, è abituato a giocare su un terreno “particolare“ e ha in Infantino un attaccante che sa come togliere le castagne dal fuoco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
#serie d, #settima giornata: spiccano Chieti-Ancona e Maceratese L'Aquila. Vigor con il Notaresco, derby Castelfidardo-Atletico Ascoli - X Vai su X
I numeri della sfida di domenica scorsa contro L’Aquila Un’altra prestazione solida della Maceratese, capace di tenere il controllo del gioco e vincere la maggior parte dei duelli in campo. Possesso palla: 54% Duelli vinti: 53% ? Recuperi nella m - facebook.com Vai su Facebook
La Maceratese a Notaresco: "Faremo valere le nostre idee" - La Maceratese farà visita al Notaresco e l’attaccante esterno Mattia Gagliardi ha in testa solo la sua squadra, a prescindere dalle condizioni del terreno di gioco che non permette di esprimere il gio ... Secondo sport.quotidiano.net