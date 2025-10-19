La Maceratese a Notaresco | Faremo valere le nostre idee

La Maceratese farà visita al Notaresco e l’attaccante esterno Mattia Gagliardi ha in testa solo la sua squadra, a prescindere dalle condizioni del terreno di gioco che non permette di esprimere il gioco palla a terra. "In settimana – ha detto il giocatore Gagliardi, arrivato durante la stagione dall’Ascoli – ci siamo allenati come le altre volte, seguiamo le indicazioni del tecnico e pensiamo al bene della Maceratese e non dei singoli". I biancorossi sono chiamati a dare una conferma a quanto fatto vedere sette giorni fa contro L’Aquila, ma soprattutto a muovere la classifica. Non sarà facile perché dall’altra parte c’è un avversario che viaggia nelle zone alte della graduatoria, è abituato a giocare su un terreno “particolare“ e ha in Infantino un attaccante che sa come togliere le castagne dal fuoco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

