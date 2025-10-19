La Lomellina stravolta dall’agrivoltaico | incombe un impianto da 43mila pannelli

"Se tutti i progetti che sono stati presentati venissero approvati, il paesaggio della Lomellina sarebbe deturpato da 900mila pannelli fotovoltaici ". A sostenerlo è Alda La Rosa presidente dell’associazione Futuro sostenibile in Lomellina che giovedì ha depositato le proprie osservazioni al progetto di un nuovo impianto di generazione agrivoltaico e opere connesse per la produzione di energia elettrica, di potenza nominale pari a 24,94 MWp, ubicato nei comuni di Mortara e Parona. L’impianto proposto dalla società Fri-El-Geo srl dovrebbe occupare una superficie di 526.995 metri quadri e risulta suddiviso in tre macro blocchi: "sottocampo 1" nel territorio comunale di Parona con 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

