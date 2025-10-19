La linea che attraversa il secolo

Venezia, inizio Novecento. Una ragazza di buona famiglia si iscrive all’Accademia di Belle Arti, ma le viene negato l’accesso ai corsi di pittura: il nudo non è considerato decoroso per una signorina. Così studia decorazione, un campo ritenuto più adatto alle donne. Da questo apparente ostacolo nascerà una delle voci più originali e coerenti dell’arte italiana del secolo. Il linguaggio del segno. Dal 16 ottobre 2025 al 7 gennaio 2026, Palazzo Citterio a Milano ospita la prima grande retrospettiva italiana dedicata a Bice Lazzari, artista veneziana che ha attraversato l’intero Novecento costruendo un alfabeto visivo inconfondibile. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - La linea che attraversa il secolo

