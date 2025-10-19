La lezione della guerra in Ucraina | i Patriot non sono più efficaci come un tempo A meno che…

Le recenti dichiarazioni sulla scarsa performance dei Patriot nel teatro ucraino, rivelano l’obsolescenza dello storico sistema terra-aria USA. Lockheed Martin scommette sul nuovo aggiornamento del PAC3-MSE ma Washington e Bruxelles si interrogano sul futuro dei propri sistemi difensivi. Un “superstite” della Guerra Fredda. In un’intervista sul canale ucraino Espreso TV il generale Igor Romanenko, ex vice capo di stato maggiore delle forze armate ucraine, ha avvertito che i sistemi di difesa aerea a lungo raggio MIM-104 Patriot non sono più in grado di fornire una difesa efficace contro gli attacchi russi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La lezione della guerra in Ucraina: i Patriot non sono più efficaci come un tempo. A meno che…

