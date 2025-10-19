La lezione del ballerino Ivan Cottini | non bisogna mai arrendersi alle difficoltà

Severini Melograni Care nonne e cari nonni, torniamo a incontrarci in un giorno diverso dopo ben 12 anni del nostro appuntamento domenicale. Da oggi vi faremo compagnia ogni domanica per anticiparvi la nostra trasmissione in Radio Rai del venerdì sera, “La Sfida della Solidarietà” e quella della domenica mattina: “O Anche No”, in onda alle ore 10.20 circa su Rai 3 e in replica il lunedì notte alle 1 circa. Vorrei segnalarvi che il meraviglioso ballerino Ivan Cottini, ora affetto da una malattia neurodegenerativa, nella sua rubrica “In forma con Ivan” insegna a fare ginnastica a tutti coloro che vivono difficoltà di mobilità e che faticano a camminare e a fare i movimenti di ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La lezione del ballerino Ivan Cottini: non bisogna mai arrendersi alle difficoltà

