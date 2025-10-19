La lettera dei prof pro Pal difesa dal Pd | Educare è un atto politico

Sta destando clamore a livello nazionale la lettera di 96 docenti di una scuola elementare e media di Montelupo Fiorentino in provincia di Firenze in cui esternano esplicitamente le proprie posizioni pro Pal. Prendono posizione contro " l'assedio che colpisce il popolo palestinese da decenni e che ha assunto forme che molte voci autorevoli definiscono genocidiarie ", scrivono nella loro lettera, ignorando quelle che davvero contano. Nella lettera si esprime " ferma condanna contro ogni forma di occupazione, apartheid, colonialismo e genocidio ", si invita a " promuovere momenti di riflessione pubblica " e si chiede l'avvio di " soluzioni diplomatiche nel rispetto dell'autodeterminazione del popolo palestinese ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La lettera dei prof pro Pal difesa dal Pd: "Educare è un atto politico"

