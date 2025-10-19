La leonessa dal dentista | le immagini dell'intervento al Big Cat Sanctuary

Lira, una leonessa di tre anni, ha dovuto subire un intervento chirurgico a causa di un ascesso che le aveva causato una brutta infezione. L'animale si trova al Big Cat Sanctuary in Inghilterra dove è arrivata insieme ad altri 4 leoni recuperati e salvati dall'orrore della detenzione illegale e della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Regno Unito, leonessa operata ai denti: l’intervento al Big Cat Sanctuary del Kent - E' il caso di Lira, leonessa di tre anni che è stata salvata dall'Ucraina, dove era vittima del commercio illegale ... Scrive msn.com