La leonessa dal dentista | le immagini dell'intervento al Big Cat Sanctuary

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lira, una leonessa di tre anni, ha dovuto subire un intervento chirurgico a causa di un ascesso che le aveva causato una brutta infezione. L'animale si trova al Big Cat Sanctuary in Inghilterra dove è arrivata insieme ad altri 4 leoni recuperati e salvati dall'orrore della detenzione illegale e della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

