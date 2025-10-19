La Lega rilancia in Campania | otto consiglieri pronti a sostenere il nuovo corso

Avellinotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NAPOLI – “È stato un fine settimana molto positivo per la Lega in Campania.” Lo afferma in una nota il senatore Claudio Durigon, vicepresidente nazionale del partito, al termine degli incontri con la dirigenza regionale in vista delle prossime elezioni.Lavoro sulle liste e aperture alla società. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

lega rilancia campania ottoCastiello (Lega): «Con centrodestra cambiamento in Campania» - ««La coalizione di centrodestra è pronta per l’assalto finale al fortino del centro sinistra che più che a un campo largo rimanda all’idea di ... Da msn.com

Elezioni Regionali, Veneto verso la Lega: «Ma nulla è ancora deciso». FI: un civico in Campania - Si è detto per settimane che le Marche erano l’ago della bilancia delle regionali d’autunno. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Rilancia Campania Otto