La Juventus di Tudor schiantata 2-0 dal Como di Fabregas Nico Paz stellare

Dopo Napoli e Roma, anche la Juventus esce con le ossa rotte dalla 7 a giornata di Serie A, uscendo sconfitta in maniera netta dalla trasferta al Sinigaglia. L’undici di Tudor viene messo sotto dal Como dello squalificato Fabregas con una rete per tempo che risulta in una sconfitta molto dolorosa per i bianconeri. La Juventus viene colpita a freddo al 3’ quando a concludere un bello schema da calcio d’angolo arriva il tocco di Kempf, sul quale Di Gregorio non può niente. I bianconeri spingono forte per cercare il pareggio ma non si va oltre alla rete di David che viene annullata per fuorigioco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Juventus di Tudor schiantata 2-0 dal Como di Fabregas, Nico Paz stellare

