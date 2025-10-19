La Juve cade a Como decidono i gol di Kempf e Nico Paz

COMO - Cade la Juve. Il Como ritrova il successo dopo due pareggi consecutivi e lo fa contro i bianconeri, che incassano la prima sconfitta in campionato: 2-0 nel match del Sinigaglia, decidono i gol di Kempf e di un superlativo Nico Paz, autore anche dell'assist per la rete del difensore. I padroni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Juve cade a Como, decidono i gol di Kempf e Nico Paz

Altre letture consigliate

Dopo la Roma, cade anche la Juventus, beffata dal Bayern Monaco. Perde anche il PSG. Bene le squadre inglesi e spagnole - facebook.com Vai su Facebook

Il #ComoWomen fa il colpaccio e si prende 3 punti a Biella sul campo della #JuventusWomen ? La Juventus dopo il pareggio di Sassuolo cade in casa. 40 tiri in due partite ma 0 gol per la Juve. È chiaro che qualcosa non funziona per le ragazze di Canzi c - X Vai su X

Tonfo Juve a Como, decidono Kempf e una perla di Nico Paz. Tudor non vince più - La Juventus non sa più vincere e, dopo cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League, cade sotto i colpi del Como. Da msn.com

Il Como stende 2-0 la Juventus, Paz illumina il Sinigaglia con gol e assist - Il Como ritrova il successo dopo due pareggi consecutivi e lo fa contro i bianconeri, che incassano la prima sconfitta in campionato: 2- Si legge su msn.com

La Juve cade a Como, 2-0 - I gol sono stati segnati da Kempf e Nico Paz e adesso la squadra allenata da Fabregas ... Come scrive torinogranata.it