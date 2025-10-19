La Juve cade a Como decidono i gol di Kempf e Nico Paz

Ilgiornaleditalia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

COMO - Cade la Juve. Il Como ritrova il successo dopo due pareggi consecutivi e lo fa contro i bianconeri, che incassano la prima sconfitta in campionato: 2-0 nel match del Sinigaglia, decidono i gol di Kempf e di un superlativo Nico Paz, autore anche dell'assist per la rete del difensore. I padroni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la juve cade a como decidono i gol di kempf e nico paz

© Ilgiornaleditalia.it - La Juve cade a Como, decidono i gol di Kempf e Nico Paz

Altre letture consigliate

juve cade como decidonoTonfo Juve a Como, decidono Kempf e una perla di Nico Paz. Tudor non vince più - La Juventus non sa più vincere e, dopo cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League, cade sotto i colpi del Como. Da msn.com

juve cade como decidonoIl Como stende 2-0 la Juventus, Paz illumina il Sinigaglia con gol e assist - Il Como ritrova il successo dopo due pareggi consecutivi e lo fa contro i bianconeri, che incassano la prima sconfitta in campionato: 2- Si legge su msn.com

juve cade como decidonoLa Juve cade a Como, 2-0 - I gol sono stati segnati da  Kempf e Nico Paz e adesso la squadra allenata da Fabregas ... Come scrive torinogranata.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Cade Como Decidono