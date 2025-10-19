La guerra delle incompatibilità | Verifiche su Nobili e Montesi

Dopo settimane di accuse incrociate sulle presunte incompatibilità dei consiglieri comunali, il centrodestra passa al contrattacco e scrive al presidente del Consiglio, Enzo Belloni, chiedendo una verifica formale per tutti i membri dell’aula. "Queste accuse vengono mosse solo verso alcuni consiglieri, e sempre verso esponenti dell’opposizione – scrivono i firmatari della lettera –, mentre in altre situazioni analoghe nessuno si è mai permesso di sollevare dubbi. Ci riferiamo, ad esempio, a chi presiede enti del terzo settore o associazioni che operano nel territorio pesarese e intrattengono rapporti diretti con il Comune, riteniamo doveroso chiedere un chiarimento formale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

