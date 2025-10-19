La grande camminata contro il tumore | tutte le strade chiuse in città
Il ricordo di Valeria Redaelli è più vivo che mai e anche quest’anno gli amici e i familiari organizzano “NeValelapena”, la camminata non competitiva per ricordare la giovane monzese morta 12 anni fa a causa di un male incurabile.È tutto pronto a Monza per il tradizionale appuntamento con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
3ª edizione della camminata solidale “I due ospedali” a Prato Si è svolta con grande partecipazione la 3ª edizione della camminata solidale “I due ospedali”, promossa dalla Fondazione AMI Prato insieme a UISP Prato. Sabato 11 ottobre, molte persone h - facebook.com Vai su Facebook
VALSUSA, CAMMINATA IN ROSA CONTRO IL TUMORE AL SENO: DA BORGONE A CONDOVE - Sabato 18 ottobre si è tenuta la "Camminata in rosa", una passeggiata da Borgone a Condove per la sensibilizzazione contro il cancro. Secondo valsusaoggi.it
Tra i vicoli di Motta Filocastro una camminata solidale contro il tumore al seno: previsti anche screening per la diagnosi precoce - Appuntamento sabato per un pomeriggio all’insegna della salute e della prevenzione con l’iniziativa “Walk for the cure” promossa dall’associazione Il Tocco ... Lo riporta ilvibonese.it
Lotta ai tumori femminili. In marcia per la prevenzione - Una grande partecipazione per sottolineare che tutti insieme si può fare qualcosa per sconfiggere il tumore del seno e quello dell’utero: puntare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce. Scrive ciociariaoggi.it