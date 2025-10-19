La giacca di Uniqlo e JW Anderson risolve l' unico vero problema del tuo Barbour e puoi averla con 110 euro

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La passione per le giacche cerate - con il loro inconfondibile colletto in velluto, icona dello stile country-british - si riaccende inevitabilmente ogni volta che incomincia l'autunno. E in questo 2025, complici anche alcune collaborazioni particolarmente riuscite, come quella di Barbour con Paul Smith, la fiamma sembra divampare in modo ancora più deciso del solito. C'è però un problema, davanti a cui tocca essere onesti: il design delle barn jacket è fenomenale, elegantissimo, senza tempo, ma non appena la temperatura inizia a scendere di qualche grado e ci si avvicina all'inverno bisogna arrendersi e riporre la propria giacca nel guardaroba in attesa della mezza stagione successiva.

