La forza di una donna anticipazioni 20 ottobre | Bahar va all’incontro con Sarp ma una sorpresa la attende

Bahar è pronta a incontrare Sarp ma il messaggio che ha ricevuto potrebbe nascondere una sorpresa: che si tratti di una trappola? Scopriamolo con le anticipazioni de La forza di una donna di lunedì 20 ottobre. La forza di una donna torna lunedì 20 ottobre con un episodio che alza la tensione emotiva e ribalta gli equilibri. Bahar crede di poter chiudere un cerchio seguendo un indizio che pare provenire da Sarp, in realtà c'è chi orchestra la situazione per spingerla verso una rivelazione capace di cambiarle la prospettiva. Nel prossimo episodio, in onda come sempre alle 16.00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, il racconto entra in una fase delicata, dove verità taciute e strategie personali si intrecciano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

