La forza di una donna Anticipazioni 20 ottobre 2025 | Bahar cade in trappola!

Comingsoon.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 20 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Bahar si presenta all'appuntamento, non sapendo che non è stato Sarp a mandarle il messaggio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

la forza di una donna anticipazioni 20 ottobre 2025 bahar cade in trappola

© Comingsoon.it - La forza di una donna Anticipazioni 20 ottobre 2025: Bahar cade in trappola!

