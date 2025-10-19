La Fortitudo cade a Cremona 68-58 | è la seconda sconfitta consecutiva
Cremona, 19 ottobre 2025 - Seconda sconfitta consecutiva per la Fortitudo che dopo la sconfitta interna con Pesaro cade anche a Cremona con la Juvi. Brutto passaggio a vuoto per la Effe che si perde, ancora, nella seconda frazione di gioco (parziale di 20-7 per Cremona) finisce a -21 ad inizio terza frazione di gioco, ma poi nell'ultimo quarto risale fino a -5, 59-54 al 35' salvo poi non trovare lo spunto finale per il sorpasso. Inizio di confronto equilibrato, dove si segna davvero tanto. La forbice del distacco rimane sempre molto stretta, con Moore prima e Moretti poi a tenere a stretto contatto una Fortitudo, anche se la Juvi sembra avere dalla sua l'inerzia del confronto con Bartoli e Allinei a menare le danze per oro amaranto.
