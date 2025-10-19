La festa è finita | chi è Alvise Pérez il nuovo populista spagnolo di ultradestra

Il suo partito si chiama Se Acabó La Fiesta (Salf), in italiano «la festa è finita», ma per Alvise Pérez la festa sembra appena cominciata. L’eurodeputato spagnolo ha infatti annunciato che la sua formazione populista di ultradestra, per qualcuno ancora più estremista di Vox, scenderà in campo alle prossime elezioni nazionali previste nel 2027. Nonostante il misero 1,3 per cento che gli accreditano i sondaggi di ottobre, l’annuncio della candidatura meritava un evento, organizzato addirittura in un’arena che un tempo era teatro di corrida. Alla folla che urlava slogan come il classico «Viva España» e un sobrio «Pedro Sánchez hijo de puta », il 35enne originario di Siviglia ha presentato un programma basato su tre pilastri: «Il più grande piano di deportazione di massa di immigrati clandestini», l’eliminazione delle tasse e un referendum che permetta agli spagnoli di «decidere se vogliono restare nell’ Unione europea ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

