La festa di compleanno e lo schianto ad Asiago | chi sono i tre ragazzi 20enne morti due feriti
Lo schianto alle 3 del mattino: devastazione sulla rotatoria del Millepini. Una tragedia immane ha scosso l’Altopiano di Asiago nella notte tra il 18 e il 19 ottobre. Tre ragazzi appena ventenni hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto poco dopo le 3.30 lungo la rotatoria che conduce al Parco Millepini, a pochi passi dal centro di Asiago, in provincia di Vicenza. Una strada che molti giovani della zona percorrono ogni fine settimana, ma che questa volta è diventata uno scenario di morte. A bordo dell’auto, una Peugeot 207, viaggiavano cinque amici tra i 20 e i 21 anni, tutti residenti tra Lusiana Conco e Creazzo, comuni vicentini distanti rispettivamente 15 e 60 chilometri da Asiago. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
