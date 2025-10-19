La Fermana vuole il derby Che sfida a Montegranaro
Un incrocio di ex da entrambe le parti, due squadre "acciaccate" ma che vivono un buon momento in termini di risultati e appaiate in classifica. Facile definire molto interessante la sfida di oggi al Comunale La Croce dove il Montegranaro riceve la visita di una Fermana in palla che non vuole interrompere la propria striscia positiva. Tante le storie da raccontare per presentare un derby fermano che torna in campionato (in Coppa già ce ne sono state due) in Eccellenza a distanza di tredici stagioni. L’ultima volta nella stagione 2012-2013 e l’annata finì con la promozione di entrambe in Serie D: il Montegranaro di Jaconi attraverso gli spareggi nazionali per le seconde classificate e la Fermana di De Angelis attraverso la Coppa Italia Nazionale vinta a Rieti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
