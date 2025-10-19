La fede sotto scorta ad Ariano Irpino | Don Patriciello tra minacce e speranza
C’è un prete che da anni cammina con la scorta, come un magistrato o un testimone scomodo. Si chiama Maurizio Patriciello, viene da Frattaminore, e la sua parrocchia al Parco Verde di Caivano è un avamposto di resistenza civile, in un territorio dove la legalità è spesso una parola pronunciata a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Don Maurizio Patriciello, il prete anti camorra, sotto scorta fa tappa ad Ariano - Il prete anti camorra, simbolo del parco verde di Caivano, don Maurizio Patriciello, farà tappa domani, domenica 19 ottobre ad Ariano Irpino. Secondo msn.com