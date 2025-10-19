La favola scritta con Zuppi | A lezione degli animali

È una sera di dicembre, è già buio. Sulle colline a ridosso di una grande città, un piccolo lupo si sveglia prima del branco e si incanta a guardare scendere dal cielo qualcosa di bianco che non conosce. Quello per lui è un richiamo, un invito all’avventura: scappa e corre dove i prati diventano strade, i lampioni alberi e i cespugli case. Questo è un assaggio del libro "È come la neve. Una piccola storia d’amore" scritto da Cristina Petit e Matteo Maria Zuppi per Solferino, dove Bologna è molto presente nell’evocazione architettonica. La presentazione sarà domani alle 17 alla Feltrinelli di piazza Ravegnana, alla presenza degli autori che dialogheranno con Piero Di Domenico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La favola scritta con Zuppi: "A lezione degli animali" - Domani alle 17 alla Feltrinelli la presentazione del libro 'È come la neve'.

