La famiglia Day-Lewis | il figlio dirige Daniel stupisce

Sono trascorsi otto anni dalla sua ultima interpretazione ne Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson e c’era chi temeva che non sarebbe più tornato al cinema. Daniel Day-Lewis, il più grande attore della sua generazione, una manciata di titoli alle spalle ma addirittura tre premi Oscar ( Il mio piede sinistro, Il petroliere e Lincoln ) e altrettante candidature, un record imbattuto, invece è tornato davanti alla macchina da presa solo perché, scherza ma non tanto, «c’era mio figlio». Ma poi argomenta: «Mi ero allontanato da questo mondo del cinema anche se cercavo sempre un progetto che fosse intimo, più piccolo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

