La famiglia che da 9 anni gira il mondo in van | I nostri figli hanno una quotidianità diversa non sbagliata

Katia e Ale da 9 anni viaggiano in van in giro per il mondo coi figli: non hanno una casa (intesa come casa di mattoni) e si spostano ogni due mesi. A Fanpage.it hanno spiegato cosa significa essere una "nomad family". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

La star ha aiutato la famiglia di una bambina di 2 anni con un raro cancro cerebrale dopo aver visto un video virale su TikTok - facebook.com Vai su Facebook

La famiglia che da 9 anni gira il mondo in van: “I nostri figli hanno una quotidianità diversa non sbagliata” - Katia e Ale da 9 anni viaggiano in van in giro per il mondo coi figli: non hanno una casa (intesa come casa di mattoni) e si spostano ogni due mesi ... Come scrive fanpage.it