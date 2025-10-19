Pamela Genini si poteva salvare? Una domanda che da giorni rimbomba su tutti i media, tra giornali, social e televisione, dopo l’ennesimo femminicidio avvenuto in un appartamento di Milano. La sera del 15 ottobre, la 29enne è stata trascinata per i capelli da Gianluca S o ncin, suo ex compagno, sul balcone di casa e lì accoltellata oltre trenta volte. Una violenza brutale, maturata dopo anni di soprusi, abusi psicologici, aggressioni e minacce che, col senno di poi, raccontano una spirale pericolosa mai davvero interrotta. Con il passare dei giorni, a emergere è il ritratto inquietante di una relazione malata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La drogava, poi l’orrore”. Pamela Genini uccisa dall’ex, scoperta agghiacciante: cosa le faceva