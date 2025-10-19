La drogava poi l’orrore Pamela Genini uccisa dall’ex scoperta agghiacciante | cosa le faceva
Pamela Genini si poteva salvare? Una domanda che da giorni rimbomba su tutti i media, tra giornali, social e televisione, dopo l’ennesimo femminicidio avvenuto in un appartamento di Milano. La sera del 15 ottobre, la 29enne è stata trascinata per i capelli da Gianluca S o ncin, suo ex compagno, sul balcone di casa e lì accoltellata oltre trenta volte. Una violenza brutale, maturata dopo anni di soprusi, abusi psicologici, aggressioni e minacce che, col senno di poi, raccontano una spirale pericolosa mai davvero interrotta. Con il passare dei giorni, a emergere è il ritratto inquietante di una relazione malata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Orrore a Partinico: un uomo di 49 anni è stato arrestato con l’accusa di abusi su una bambina di soli 6 anni. , . Leggi di più nel - facebook.com Vai su Facebook