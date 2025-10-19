La doppietta di Leao porta il Milan in testa alla Serie A | Rafa ribalta la Fiorentina

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pareggio su azione, il 2-1 dal dischetto su rigore concesso col Var per fallo di Parisi su Gimenez. Il portoghese diventa protagonista quando Allegri lo svincola dal ruolo di prima punta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

doppietta leao porta milanLa doppietta di Leao porta il Milan in testa alla Serie A: Rafa ribalta la Fiorentina - Il portoghese diventa protagonista quando Allegri lo svincola dal ruolo di prima punta. fanpage.it scrive

doppietta leao porta milanPagelle di Milan-Fiorentina 2-1: Gosens accende Leao. La doppietta del portoghese porta in cima Max Allegri - 1 pagelle e top e flop del match: Gosens illude Pioli ma a riportarlo sulla terra ci pensa la sua creatura Rafa Leao. Da sport.virgilio.it

doppietta leao porta milanIl Milan batte la Fiorentina 2a 1 e diventa capolista in solitaria: doppietta di Leao - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Come scrive lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Doppietta Leao Porta Milan