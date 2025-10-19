La domanda di Vieri stuzzica la reazione di Allegri in tv | E se c'avevo te in panchina&#8230;

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'espressione del tecnico rossonero è eloquente, risponde in maniera spontanea e diretta al quesito di Bobo: "Mister, perché non è partito subito con Gimenez e Leao?". Poi Allegri scherza con l'ex attaccante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

domanda vieri stuzzica reazioneLa domanda di Vieri stuzzica la reazione di Allegri in tv: “E se c’avevo te in panchina…” - L'espressione del tecnico rossonero è eloquente, risponde in maniera spontanea e diretta al quesito di Bobo: "Mister, perché non è partito subito ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Domanda Vieri Stuzzica Reazione