La domanda di Vieri stuzzica la reazione di Allegri in tv | E se c'avevo te in panchina…

L'espressione del tecnico rossonero è eloquente, risponde in maniera spontanea e diretta al quesito di Bobo: "Mister, perché non è partito subito con Gimenez e Leao?". Poi Allegri scherza con l'ex attaccante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

