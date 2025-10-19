Dentro alunni, futuri alunni, genitori e maestri partecipano al consueto open day autunnale, fuori grembiuli e striscioni appesi alle finestre e sul cancello la scritta. "Da 180 anni il Mordani è la nostra storia. Non cancellatela". Terminate le attività, maestri, bimbi e genitori escono tutti insieme con in mano cartelloni, bandiere, trombette e fischietti. Il portone si chiude e inizia la manifestazione (presenti anche esponenti di FdI, promotori di una petizione salva-scuola). Solo cinque giorni prima del tradizionale e atteso ‘open day’ di ieri, l’Amministrazione ha annunciato che la scuola elementare più antica della città – dove però nel 2025 non si è riusciti a formare una classe prima – sarà trasferita nei locali della scuola media Guido Novello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La difesa del Mordani. I genitori si mobilitano: "Questa è una storia che non va cancellata"