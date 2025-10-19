La decrescita del Napoli fermo a metà strada tra futuro e passato
Problemi offensivi. Il Napoli visto e sconfitto a Torino ha denunciato le stesse incertezze che si erano intraviste, più o meno diffusamente, nelle altre partite di questa stagione. Fondamentalmente, per condensare tutto in una sola frase, la squadra di Conte non ha ancora trovato il miglior abito tattico da indossare, soprattutto dal punto di vista offensivo. Finora questo problema era stato in qualche modo mascherato, o comunque ridimensionato, da alcune grandi prestazioni dei singoli. E dalle intuizioni di Conte, che in diverse occasioni è stato bravo ad adattarsi, a leggere le partite e a intervenire laddove occorreva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
