La Decò Alfa Catania cala il poker | battuto il Basket Giarre e primo posto a punteggio pieno

Cataniatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarta partita e quarto successo per la Decò Alfa Catania. Il quintetto rossazzurro, trascinato dal tifo incessante del PalaLeonardo, supera il Basket Giarre con il finale di 93-66. La squadra catanese vola in testa alla classifica del Girone East a punteggio pieno (8). Il derby tra rossazzurri e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

