La Decò Alfa Catania cala il poker | battuto il Basket Giarre e primo posto a punteggio pieno
Quarta partita e quarto successo per la Decò Alfa Catania. Il quintetto rossazzurro, trascinato dal tifo incessante del PalaLeonardo, supera il Basket Giarre con il finale di 93-66. La squadra catanese vola in testa alla classifica del Girone East a punteggio pieno (8). Il derby tra rossazzurri e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
SERIE C - EAST 4° TURNO ---------------------------- DECO' ALFA CATANIA Basket Giarre ---------------------------- SABATO 18 OTTOBRE ? 18,30 PALALEONARDO - CATANIA Vai su Facebook
