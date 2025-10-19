La Curva Nord ha rotto il silenzio | già ieri a Roma cori fin dal primo minuto

Alla settima giornata di Serie A, la Curva Nord di Milano ha finalmente rotto il silenzio. Dopo settimane di protesta e cori sospesi, i tifosi del secondo anello verde hanno ripreso a far sentire la propria voce nella trasferta di Roma. Una ripartenza simbolica, attesa e carica di emozione per l’universo nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre cinquemila tifosi interisti hanno invaso il settore ospiti dell’Olimpico, sostenendo la squadra di Cristian Chivu fin dal riscaldamento. I cori hanno accompagnato i giocatori al loro ingresso in campo, segnando la fine del silenzio che aveva caratterizzato l’inizio di stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it