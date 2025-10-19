Arezzo, “Città della Musica”. Così scrivono fieri nei dépliant, tra un liuto e una lira, come se qui si respirasse Mozart a ogni semaforo. Peccato che poi, sulle targhe stradali, la musica la scrivano i sordomuti. Il prof. Claudio Santori, storico e direttore, uno che le note le sente anche nei tombini, è tornato a lanciare l’allarme: “Oh belli, ma chi è che approva ‘ste targhe? L’Intelligenza Artificiale. o quella Naturale in sciopero?”. Dopo lo scivolone di un articolista su via Giovanni Pierluigi da Palestrina, arriva una nuova segnalazione su via “marcantonio” Cesti, virgolette sbagliate comprese, come se fosse un personaggio di Casa Vianello invece che un compositore barocco. 🔗 Leggi su Lortica.it

La cultura aretina? Un concerto di stecche… con orchestra comunale al completo!