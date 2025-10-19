La cronista che vive sotto scorta | Chi è solo diventa un bersaglio

"L’attentato a Sigfrido Ranucci mi sgomenta, ma anche un poco mi sorprende. Era dalla bomba a Maurizio Costanzo che non succedeva una cosa del genere contro un giornalista". Rosaria Capacchione (nella foto) è una cronista che vive sotto scorta da quasi venti anni per le minacce di morte arrivate dal clan dei Casalesi, da boss del calibro di Francesco Bidognetti e Antonio Iovine. Sessantacinque anni, ex senatrice, autrice di libri di successo come L’oro della camorra trovato anche nei covi dei boss Zagaria e Setola, Capacchione non nasconde una preoccupazione mista a stupore: "È un attentato gravissimo e sconcertante, soprattutto perché inatteso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La cronista che vive sotto scorta: "Chi è solo diventa un bersaglio"

