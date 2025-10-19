Quello di ieri mattina è stato un open day, organizzato nella sede in via Gradara dal comitato di Pesaro della Croce rossa italiana, in cui oltre a far scoprire al gran numero di giovani presenti all’evento il mondo del volontariato si sono inaugurati due nuovi mezzi: un’ ambulanza di soccorso avanzato in dote entro poche settimane al 118 donata da un privato, e un furgoncino dedicato al trasporto di organi e plasma. Il taglio del nastro di queste due nuove risorse è stato compiuto dal presidente del Comitato Daniele Lombardi che ha poi aggiunto: "Attraverso il finanziamento della fondazione Banco dell’Energia abbiamo dato vita al progetto Rec, utile ad efficientare dal punto di vista energetico la nostra storica sede in via Saffi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Croce rossa si rinforza. Ecco nuovi mezzi e servizi