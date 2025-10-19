La crisi sena fine di Bagnaia e il futuro da separato in casa | la Ducati pensa già ai sostituti

Dopo l'exploit di Motegi, Pecco ha floppato a Mandalika prima e a Philip Island poi, facendo sfumare l'idea di un "Mondialino" con Marquez e Bezzecchi. Il rapporto con il team Lenovo sembra sempre più difficile: Bagnaia ha un contratto fino al 2026, ma intanto a Borgo Panigale si stanno già guardando intorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

