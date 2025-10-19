La crisi che non t’aspetti

Bologna, 20 ottobre 2025 – Al Quartiere San Donato è arrivata la crisi che nessuno si aspettava, almeno sotto i cieli della politica bolognese, ovvero quella tra le due principali forze di governo di Palazzo d’Accursio, Pd e Coalizione civica. Dopo aver resistito a polemiche ben più pesanti e potenzialmente logoranti – non ultima quella per la cittadinanza onoraria alla relatrice Onu, Francesca Albanese – la liaison tra i due alleati è andata in crisi sul nome di Adriana Locascio (l’attuale presidente di piazza Spadolini) dopo che è esploso il caso del rinvio a giudizio del di lei compagno per una serie di mail, ritenute fin qui diffamatorie da parte dei giudici, inviate ai due consiglieri di Coalizione civica e alla presidente di Coalizione medesima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

