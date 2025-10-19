La Cpi schiaffeggiata da Orbán torna a frignare su Almasri

Laverita.info | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte valuta di deferire Roma per il rimpatrio. Minacce poco credibili, come mostra Budapest che, dopo Netanyahu, ospiterà Putin. 🔗 Leggi su Laverita.info

la cpi schiaffeggiata da orb225n torna a frignare su almasri

© Laverita.info - La Cpi schiaffeggiata da Orbán torna a frignare su Almasri

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Cpi Schiaffeggiata Orb225n Torna