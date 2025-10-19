Sono super cool, adatte da mattina a sera, facili da abbinare con ogni tipo di stile e accessorio: sono le cow bag e sono tutto ciò che ci serve per dare un tocco unico ai nostri outfit. In commercio si trovano i modelli più disparati, dalle borse da portare a spalla, agli zaini, senza dimenticare tote o forme più ampie e capienti. Stanno benissimo con jeans e camicia, ma anche con un abito abbastanza elegante da essere sfoggiato per un aperitivo o una cena. E regalano un po’ di carattere all’insieme, facendosi notare e diventando l’ accessorio must-have e irrinunciabile di questo autunno 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La cow bag è l’accessorio più cool di stagione. E la indossi da mattina a sera