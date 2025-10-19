La Correggese fa visita alla corazzata Pistoiese
Due trasferte complicate attendono oggi dalle 15 le formazioni reggiane di Serie D, con la capolista Lentigione (16 punti) in visita all’ Imolese (10) e la Correggese (10) che gioca sul difficilissimo campo della Pistoiese (15). Lentigione. Dopo 7 giornate la formazione di Ivan Pedrelli è in testa da sola, con una sola sconfitta, proprio come l’Imolese; entrambe sono in serie positiva e dunque la trappola per i reggiani è pronta a scattare, anche perché la formazione bolognese ha la miglior difesa del campionato con sole 3 reti subite. La coperta è comunque corta, perché i gol segnati sono solo 4 e dunque la classifica che la vede al 7° posto alla pari con altre 4 (tra cui la Correggese), è di fatto veritiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
EX GRANATA Esordio con vittoria per Erik Panizzi con la maglia della Correggese, serie D. Dopo aver rescisso il contratto col Mantova, Erik ha deciso di tornare a casa e alla corte della Correggese ha ritrovato anche gli ex granata Narduzzo e Siligardi. In boc - facebook.com Vai su Facebook
