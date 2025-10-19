La corale Giacomo Puccini tra i pavimenti d’autore
Ancora un grande spettacolo è stato ospitato nella ‘hall della musica’ della ditta “Maro Cristiani - Pavimenti d’autore” a Ghezzano. In questa occasione a esibirsi è stata la Corale “Giacomo Puccini” di Torre del Lago, un complesso di trenta elementi noto in tutta Italia. Dopo aver esordito con una straordinaria esecuzione del “Va’ pensiero” di Giuseppe Verdi, la Corale si è esibita in musiche di Mozart, Handel, Rameau, ancora Verdi e, naturalmente, Giacomo Puccini. Accompagnati dal maestro Stefano Calcidese al pianoforte, i coristi sono stati magistralmente diretti dal maestro Marco Trasatti che della compagnia è anche l’animatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
